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«Нефтехимик» подписал пробный контракт с Вишневским

12:13, 20.07.2020
«Нефтехимик» подписал пробный контракт с Вишневским
Фото: vk.com/spartakhc

Защитник «Спартака» Иван Вишневский подписал пробный контракт с «Нефтехимиком». Об этом сообщает медиапортал Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

По регламенту КХЛ, пробный контракт имеет право действовать только до начала регулярного первенства. За три дня до старта нового сезона «Нефтехимик» должен будет определиться с судьбой хоккеиста.

В минувшем сезоне 32-летний защитник играл за «Автомобилист» и «Спартак». В регулярном чемпионате Вишневский провел 32 матча, в которых отметился 7 (2+5) очками. В плей-офф на его счету две голевые передачи в пяти играх.

Напомним, ранее «Нефтехимик» подписал контракт с канадским защитником Джулианом Мелкиори.

СпортХоккей Татарстан
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