«Нефтехимик» подписал контракт с канадским защитником Мелкиори

Хоккейный «Нефтехимик» подписал контракт с канадским защитником Джулианом Мелкиори. Об этом сообщается на официальном сайте нижнекамского клуба.

Соглашение с хоккеистом рассчитано до конца сезона 2020/21. За «Нефтехимик» защитник будет выступать под игровым номером 44.

Мелкиори имеет опыт выступления в НХЛ, проведя в лиге 30 матчей, где набрал 2 (0+2) очка. В последние годы канадец выступал в различных клубах АХЛ. На этом уровне он сыграл 439 поединков, отметившись в них 83 (24+59) очками.

Минувший сезон Мелкиори провел в клубе «Бингхэмтон Дэвилз», где набрал 17 (6+11) очков в 61 матче.

Напомним, ранее «Нефтехимик» объявил о переходе вратаря Иванникова.