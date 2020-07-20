В пешеходном переходе на Большом Казанском кольце установили светильники

В надземном пешеходном переходе на стройке 1 этапа Большого Казанского кольца завершена установка светильников. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

На надземном пешеходном переходе по улице Борисковская рабочие закончили остекление конструкции поликарбонатом, установили поручни внутри пролетных строений и на лестничных сходах, светильники. На остановках уложен асфальт вдоль трамвайных линий под посадку и высадку пассажиров трамвая.

На путепроводе над Фермским шоссе началось устройство водоотводного лотка у опоры №4.

«Выполнено устройство переходных участков из износоустойчивого покрытия перед деформационными швами, продолжена установка перильных и барьерных ограждений на правом и левых пролетных строениях», — передает пресс-служба.

Напомним, что строительство идет по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

