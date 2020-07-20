В пешеходном переходе на Большом Казанском кольце установили светильники
В надземном пешеходном переходе на стройке 1 этапа Большого Казанского кольца завершена установка светильников. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
На надземном пешеходном переходе по улице Борисковская рабочие закончили остекление конструкции поликарбонатом, установили поручни внутри пролетных строений и на лестничных сходах, светильники. На остановках уложен асфальт вдоль трамвайных линий под посадку и высадку пассажиров трамвая.
На путепроводе над Фермским шоссе началось устройство водоотводного лотка у опоры №4.
«Выполнено устройство переходных участков из износоустойчивого покрытия перед деформационными швами, продолжена установка перильных и барьерных ограждений на правом и левых пролетных строениях», — передает пресс-служба.
Напомним, что строительство идет по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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