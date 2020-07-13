На стройке первого этапа Большого Казанского кольца уложили трамвайные пути

В Казани в ходе строительства Большого Казанского кольца (БКК) рабочие смонтировали на трамвайном проезде путепровода опоры контактной сети трамвая и завершили укладку трамвайных путей.

Сейчас строительство 1 этапа БКК ведется на участке протяженностью 800 м от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковской. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На прошлой неделе на правом и левом пролетных строениях путепровода над Фермским шоссе рабочие установили перильные и барьерные ограждения, водоотводные лотки, опоры наружного освещения. На тротуарах и на основных проезжих частях путепровода уложили асфальтобетон.

Также в ходе работ продолжился монтаж вертикальной подъемной платформы для инвалидов и путей катания наклонных подъемников на лестницах. Началось обустройство трамвайных остановок, передает пресс-служба Минтранса РТ.



На прошлой неделе мэрия Казани расширила список изымаемых под строительство Большого Казанского кольца участков. В него попали еще девять адресов.