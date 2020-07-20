У испытавших вакцину выявили антитела к коронавирусу

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У испытавших на себе российскую вакцину от коронавируса добровольцев выявлены антитела к коронавирусу. Об этом сообщил начальник 48-го ЦНИИ войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.

Сегодня будет выписана вторая группа добровольцев в составе 20 человек.

По его словам, компоненты вакцины безопасны и хорошо переносимы человеком. Возможности платформы, на который была разработана вакцина, позволяют длительно поддерживать защитный титр, вырабатываемый после ее введения. На этой платформе были созданы вакцины против лихорадки Эбола и Ближневосточного респираторного синдрома.

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