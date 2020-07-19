Соцсети: в Казани задержали водителя «Жигулей» после погони
В Казани на перекрестке улиц Космонавтов и Сибирского тракта сотрудники ДПС остановили синие «Жигули». Как сообщают в социальных сетях, сотрудники правоохранительных органов задержали водителя автомобиля и пассажира.
Момент задержания попал на видео. Авто видео также сообщает, что задержанию якобы предшествовала погоня, в которой участвовали два экипажа ДПС. С чем связано задержание, не сообщается.
Напомним, накануне в Нижнекамске состоялась еще одна погоня за водителем, отказавшимся остановиться по требованию полицейских. При этом при задержании он наехал на одного из сотрудников ДПС.Происшествия Татарстан
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