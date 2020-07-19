В Татарстане нашли «приемные семьи» для трех орлят

Трех птенцов орланов-белохвостов, обнаруженных на этой неделе в Арском районе, подселили в существующие гнезда. Об этом рассказал орнитолог Ринур Бекмансуров.

По его словам, пока подселение проходит успешно. «Подселенцев также окольцевал, подкормил и с запасом еды подсадил в разные гнезда, где уже были по 2 птенца. Мне повезло, что во всех трех случаях родители были на охоте и не видели всего процесса подселения. Птенцы хозяева на подселенца не среагировали и к счастью были сыты», — написал Бекмансуров в соцсетях.

Он добавил, что вероятно птенцы изначально остались без дома и без родителей из-за разорения гнезда.

Напомним, ранее о проблемах этих птенцов сообщал госкомитет по биоресурсам Татарстана.