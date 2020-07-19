Эксперт рассказал, кому нужна прививка от коронавируса в первую очередь

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург выразил мнение, что учителей и пенсионеров нужно вакцинировать от коронавируса в первую очередь.

«И, по возможности, все организованные коллективы: на больших стройках, в казармах, в общежитиях», — цитирует его ТАСС.

По слова Гинцбурга, противопоказанием для вакцинирования могут быть хронические аутоиммунные заболевания. Перед тем, как сделать прививку, врач должен собрать анамнез каждого пациента.

Ранее Гинцбург заявлял, что российская вакцина от коронавируса, которая успешно прошла клинические испытания, подойдет не всем.