Российская вакцина от коронавируса подойдет не всем

Российская вакцина от коронавируса, которая успешно прошла клинические испытания, подойдет не всем. С таким заявлением выступил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, вакцина не подойдет людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы. Во избежание обострения необходимо проконсультироваться с иммунологом.

Впрочем, эксперт добавил, что при использовании любой вакцины необходима консультация иммунолога, передает «РИА Новости».

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что первая регистрация вакцины от коронавируса в России, возможно, пройдет в первой, второй декаде августа.

