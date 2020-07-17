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Российская вакцина от коронавируса подойдет не всем

20:16, 17.07.2020
Российская вакцина от коронавируса подойдет не всем
Фото: pexels.com

Российская вакцина от коронавируса, которая успешно прошла клинические испытания, подойдет не всем. С таким заявлением выступил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, вакцина не подойдет людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы. Во избежание обострения необходимо проконсультироваться с иммунологом.

Впрочем, эксперт добавил, что при использовании любой вакцины необходима консультация иммунолога, передает «РИА Новости».

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что первая регистрация вакцины от коронавируса в России, возможно, пройдет в первой, второй декаде августа.

Общество Татарстан
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