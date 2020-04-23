АСВ выставило на торги имущество «Анкор Банка» за 23 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Евгений Калашников

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) объявило о проведении торгов по продаже имущества «Анкор Банка». На аукцион выставляются семь лотов, начальная стоимость которых в сумме превысит 23,4 млн рублей.

Самым дорогим стал земельный участок в Тверской области. Его площадь составляет более 1,5 млн кв. м. Стоимость земли установлена на отметке в 20,3 млн рублей, следует из сообщения в реестре сведений о банкротстве.

Также АСВ продает серверы, системы сетевой безопасности и хранения данных.

Ранее агентство смогло реализовать на торгах принадлежащие банку акции структур «Газпрома». За них удалось выручить более 2 млн рублей.