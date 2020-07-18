Мировые продажи автомобилей в июне снизились на 18%

По итогам июня 2020 года по всему миру было продано 6,3 млн легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 18,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных консалтинговой компании LMC Automotive, на которые ссылается «Автостат».



За первое полугодие 2020 года продажи составили 32,6 млн машин, что на 27,7% меньше, чем год назад.

Больше всего машин в июне было продано в Китае — 2,1 млн машин, что на 6% выше показателя годичной давности. В Америке за месяц продали 1,1 млн автомобилей (-27%).

Ранее аналитическая служба «Реального времени» оценила динамику спроса на автомобили в Татарстане за последние полгода. Самыми продаваемыми марками стали LADA (132 596 автомобилей было продано за полгода в республике), KIA (81 219), Hyundai (63 943), Renault (51 535), Toyota (41 646), Volkswagen (38 061).