Ford в минусе, Haval — в плюсе: в первом полугодии в Татарстане упал спрос на автомобили

Сильнее всего упал Ford

Аналитическая служба «Реального времени» оценила динамику спроса на автомобили в Татарстане за последние полгода.

Самыми продаваемыми марками стали LADA (132 596 автомобилей было продано за полгода в республике), KIA (81 219), Hyundai (63 943), Renault (51 535), Toyota (41 646), Volkswagen (38 061). Правда, аналитики констатировали, что на все эти модели спрос за полгода упал — сильнее всего из топ-5 продаваемых марок пострадал Hyundai, чьи продажи, по сравнению с I кварталом 2019 года, упали на 28%.

В пресс-службе компании ТТС «Реальному времени» так прокомментировали популярность отечественной марки:

— LADA сохраняет место в топ-5 самых популярных брендов наряду с Renault, KIA, Hyundai и Toyota. На фоне общего падения продаж на автомобильном рынке этот бренд показывает одно из самых незначительных снижений: всего лишь 6,81% (июнь к июню). Связываем это с трендом к экономии у российского потребителя. Также интерес к этому бренду подогревают очень выгодные предложения по программе государственной поддержки.



Сильнее всего продажи в Татарстане упали у американского Ford — 4 511 проданных автомобилей в январе — июне 2020 года против 21 027 машин за аналогичный период (79%). Падение продаж Ford в ТТС объяснили тем, что в прошлом году в России были прекращены продажи легковых автомобилей этого бренда. Сейчас в России продается только коммерческий Transit.

Меньше всего в продажах упал Lexus — на 8%, с 9 257 машин в 2019 году до 8 537 в 2020-м.

Вот как выглядит топ самых обвальных падений продаж по маркам за первое полугодие 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го:

марка январь — июнь 2020 январь — июнь 2019 Изменения Ford 4 511 21 027 -79% Mitsubishi 11 608 19 218 -40% Volvo 2 517 3 913 -36% Volkswagen ком. 2 302 3 493 -34% Datsun 7 462 10 744 -31%

А вот реальное повышение спроса в первом полугодии, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, наблюдается только у четырех марок. Сильнее всех «рванул» в Татарстане китайский автопроизводитель Haval — его продажи подскочили аж на 91% — 6 663 автомобиля в первом полугодии 2020-го против 3 492 машин в 2019-м. Это связано с появлением новой модели автомобиля на рынке.

марка ЯНВАРЬ — ИЮНЬ 2020 ЯНВАРЬ — ИЮНЬ 2019 Изменения Haval 6 663 3 492 +91% Suzuki 3 183 2 729 +17% Geely 4 499 4 032 +12% Chery 2 887 2 767 +4%

А что по моделям?

Самыми продаваемыми моделями в январе — июне 2020 года в Татарстане стали Lada Granta (49 922), Lada Vesta (42 615), Kia Rio (36 164), Hyundai Creta (29 554) и Volkswagen Polo (21 341).

За полгода спрос упал на все 24 популярные в Татарстане модели. Больше всего снизилась востребованность Skoda Rapid — на 49%. Меньше всего в продажах упала Mazda CX-5 — всего на 4% (8 849 в первом полугодии 2020 года против 9 232 в 2019-м).

модель ЯНВАРЬ — ИЮНЬ 2020 ЯНВАРЬ — ИЮНЬ 2019 Изменения Skoda Rapid 8 735 16 978 -49% Hyundai Solaris 18 444 30 710 -40% Kia Optima 7 462 12 070 -38% Lada XRay 8 651 13 729 -37% Renault Kaptur 8 537 13 383 -36%

«В июне произошло некоторое оживление»

В пресс-службе компании ТТС «Реальному времени» так прокомментировали изменение спроса на автомобили.

«Действительно, российский автомобильный рынок показывает снижение продаж. Но все-таки не совсем корректно сравнивать первое полугодие этого года с аналогичным периодом прошлого года. Почти 2 месяца наши салоны были закрыты на карантин, полноценно начали работать только 12 мая. Естественно, уже в июне произошло некоторое оживление. Но покупательная способность населения упала и восстановится еще не скоро», — рассказали в ТТС.

В июне «Реальное время» сообщило, что выход из самоизоляции в мае дал определенный толчок автомобильному рынку, но, по ожиданиям экспертов, из кризиса автопроизводители будут выходить не один год.

«Кризис не закончится в один момент. Пожалуй, он только начинается. Да, ограничения, связанные с COVID-19, снимают, и отложенный спрос так или иначе поддержит рынок. Но в марте курс рубля упал, из-за карантина многие потеряли работу и доходы, поэтому покупка нового автомобиля для жителей нашей страны стала еще более сложной задачей. Думаю, что из этого кризиса выходить нам не один год», — считает Евгений Еськов из «АвтоБизнесРевю».

Дарья Пинегина