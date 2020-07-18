Роспотребнадзор: мероприятия на открытом воздухе и кальяны в общепите все еще под запретом

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала о том, что сегодня остается под запретом из-за коронавируса. Она напомнила, что сохраняется режим повышенной готовности.

Так, не допускается проведение досуговых, развлекательных, рекламных, спортивных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках и скверах. Поэтому кинопоказы и рекламные акции в парках и скверах остаются под запретом. В этой связи ставится под сомнение перспектива анонсированных кинопоказов под открытым небом на озере Кабан.

Кроме того, остается под запретом деятельность кинотеатров, ночных клубов, дискотек, детских игровых комнат. Поэтому нет положительных ответов на запросы об открытии боулингов — это досуговая деятельность. Так как открылся общепит — многие подумали, что можно открывать и дискотеки, и ночные клубы. Но это запрещено, напомнила Авдонина. Также под запретом остаются кальяны. Роспотребнадзор предупреждает открывшиеся точки общепита об этом.

Ранее сообщалось, что власти Татарстана разрешили открыть торговые центры, помещения заведений общепита, аттракционы на открытом воздухе.