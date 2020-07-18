Промышленность Татарстана показала резкий рост в производстве текстильных изделий

В субботу на совещании у президента Татарстана Рустама Минниханова обсуждались итоги первой половины 2020 года в промышленной сфере. Наибольший рост отмечен в производстве текстильных изделий.

Здесь прирост к январю — июню 2019 года составил 52,5%, доложили на совещании. Также рост в 30,7% показала такая категория, как производство лекарств и медицинских материалов.

В целом обрабатывающие производства показали рост в 5,2%.

А вот добыча полезных ископаемых сократилась на 8,3%. Ранее министры стран, входящих в сделку ОПЕК+, одобрили продление рекордного сокращения добычи нефти, которое будет действовать до конца июля.

