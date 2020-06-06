Страны ОПЕК+ договорились оставить в силе ограничение на добычу нефти до конца июля

Министры стран, входящих в сделку ОПЕК+ одобрили продление рекордного сокращения добычи нефти. Оно будет действовать до конца июля.

В сделке отказалась участвовать только Мексика. Общая квота должна составить 9,6 млн баррелей в сутки, передает ТАСС.

«Решение согласовали окончательно, как в резолюции ОПЕК. В коммюнике конкретной цифры указано не будет», — приводит агентство слова источника.

Эту информацию подтвердил и министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в своем Twitter. Он также указал, что решение включает пункт, согласно которому страны, не выполнившие договоренности по сокращению добычи на 100%, должны сделать это в ближайшие месяцы.

Напомним, сто на новостях о возможном продлении сделки цены на нефть вернулись к уровню марта этого года.