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В Татарстане четырехмесячный малыш получил ожоги при пожаре

02:33, 18.07.2020
В Татарстане четырехмесячный малыш получил ожоги при пожаре
Фото: Реальное время

В Татарстане четырехмесячный малыш пострадал во время пожара в частном бревенчатом доме. О произошедшем рассказали в МЧС по РТ.

Пожар произошел 17 июля в районе 17 часов в частном доме в селе Мендюш Арского района Татарстана. Когда начался пожар, хозяйка дома услышала сигнал пожарного извещателя. Благодаря этому женщина с восьмилетним сыном, дочерью и четырехмесячной внучкой вовремя выбрались из дома.

Сообщается, что малыш получил ожоги кожи головы. Медики доставили его в Арскую ЦРБ, осмотрели и отпустили домой.

Ранее в Казани из-за сигаретных окурков загорелись два балкона.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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