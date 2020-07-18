В Татарстане четырехмесячный малыш получил ожоги при пожаре

Фото: Реальное время

В Татарстане четырехмесячный малыш пострадал во время пожара в частном бревенчатом доме. О произошедшем рассказали в МЧС по РТ.

Пожар произошел 17 июля в районе 17 часов в частном доме в селе Мендюш Арского района Татарстана. Когда начался пожар, хозяйка дома услышала сигнал пожарного извещателя. Благодаря этому женщина с восьмилетним сыном, дочерью и четырехмесячной внучкой вовремя выбрались из дома.

Сообщается, что малыш получил ожоги кожи головы. Медики доставили его в Арскую ЦРБ, осмотрели и отпустили домой.

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