В Казани из-за сигаретных окурков загорелись два балкона

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За последние часы сразу два пожара произошло на балконах многоэтажек. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по РТ.

Час назад поступило сообщение о горении вещей на балконе по улице Чистопольской, 59. Площадь пожара составила 2 кв. метра. Никто не пострадал.

Еще один вызов поступил по адресу Сажинова,3, в микрорайоне «Салават купере». В 18-этажном доме загорелся балкон на восьмом этаже. Жильцы смогли самостоятельно справиться с огнем, пострадавших нет.

В МЧС по РТ отметили, что основная причина подобных пожаров — это брошенные сверху сигаретные окурки. Жителям многоэтажек советуют закрывать окна или ставить защитные сетки.

Ранее балкон загорелся в доме на улице Файзи. Пострадал мужчина.