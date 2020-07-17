Водолазы нашли тело второго пропавшего подростка в Буинском районе

Фото: МЧС по РТ

Водолазы нашли тело второго мальчика, пропавшего вчера в Буинском районе Татарстана. Об этом рассказали в МЧС по Татарстану.

Тело 17-летнего подростка найдено в 16.40 в 25 метрах от берега на глубине 2—3 метра, сообщает ведомство.

Два подростка 15 и 17 лет пропали после того, как ушли купаться на плотину в деревне Ахмаметьево Буинского района. Мать пошла их искать и нашла на берегу плотины их одежду и мотоцикл. Сегодня в полдень было найдено тело первого, 15-летнего подростка. СК РФ по РТ возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».

