В Татарстане возбудили уголовное дело об убийстве после пропажи двух подростков в Буинском районе

СК РФ по РТ возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц» после пропажи двух подростков в Буинском районе республики.

По предварительным данным, подростки 17 и 15 лет уехали на мотоцикле купаться на плотину у деревни Маматкозино. После того, как спустя полчаса они не вернулись домой, мать одного из них отправилась на поиски и обнаружила на берегу одежду и мотоцикл.

Почти сутки поиски ребят были безрезультатными. Сегодня днем тело одного из двух пропавших мальчиков нашли. Его личность установили, это 15-летний подросток, сообщила пресс-служба МЧС по РТ.



В пресс-службе Следкома по РТ пояснили, что, несмотря на обстоятельства, указывающие на то, что мальчики могли утонуть, следствие рассматривает различные версии произошедшего, в связи с чем возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

