В Буинском районе нашли тело одного из двух пропавших подростков

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Буинском районе нашли тело одного из двух пропавших мальчиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

«В 12.06 тело одного из подростков, утонувших в Буинском районе, обнаружили водолазы на глубине 5 метров в 16 метрах от берега и передали сотрудникам правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Накануне в деревне Ахмаметьево Буинского района двое подростков 17 и 15 лет ушли купаться и не вернулись. Мать пошла их искать и нашла на берегу плотины их одежду и мотоцикл.

Сообщение в МЧС поступило 16 июля в 15.19. На место выехали спасатели ЗПСО№1, опергруппа 111 ПСЧ 8 ПСО ФПС ГПС, глава сельского поселения, сотрудники полиции и других правоохранительных органов.

Почти сутки поиски мальчиков были безрезультатными. На месте работали водолазы, дно обследовали способом траления средствами поиска типа «кошка» и снаряжением для поиска пострадавших на воде.

Позже было решено начать слив воды ГТС. На 11.00 уровень воды понизился на 150 см.

Поисковые работы продолжаются.