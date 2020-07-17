В Буинском районе нашли тело одного из двух пропавших подростков
В Буинском районе нашли тело одного из двух пропавших мальчиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.
«В 12.06 тело одного из подростков, утонувших в Буинском районе, обнаружили водолазы на глубине 5 метров в 16 метрах от берега и передали сотрудникам правоохранительных органов», — говорится в сообщении.
Накануне в деревне Ахмаметьево Буинского района двое подростков 17 и 15 лет ушли купаться и не вернулись. Мать пошла их искать и нашла на берегу плотины их одежду и мотоцикл.
Сообщение в МЧС поступило 16 июля в 15.19. На место выехали спасатели ЗПСО№1, опергруппа 111 ПСЧ 8 ПСО ФПС ГПС, глава сельского поселения, сотрудники полиции и других правоохранительных органов.
Почти сутки поиски мальчиков были безрезультатными. На месте работали водолазы, дно обследовали способом траления средствами поиска типа «кошка» и снаряжением для поиска пострадавших на воде.
Позже было решено начать слив воды ГТС. На 11.00 уровень воды понизился на 150 см.
Поисковые работы продолжаются.Происшествия Татарстан
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