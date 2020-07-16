В Татарстане ищут подростков, которые ушли купаться и пропали

Фото: МЧС по РТ

В Татарстане ищут двух подростков, который ушли купаться и пропали. Их вещи найдены на берегу.

17-летний и 15-летний подростки ушли купаться на местный пруд в деревне Ахмаметьево Буинского района. Ребята долго не возвращались, поэтому мать пошла их искать. На берегу плотины она обнаружила мотоцикл, а на помосте лежали их личные вещи. Вероятно, с этого помоста они прыгали в воду, рассказали в МЧС по РТ.

На месте работают спасатели, медики, полицейские. Купание здесь запрещено, установлены запрещающие аншлаги.

