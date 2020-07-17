Хоккейный «Нефтехимик» представил дизайн формы на новый сезон

Хоккейный клуб «Нефтехимик» представил новый дизайн формы на предстоящий сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Пресс-служба нижнекамской команды показала два комплекта игровых свитеров. Выездная сделана в белой расцветке, домашняя — в привычной темно-синей цветовой гамме.

Слева на груди выделяется значок в честь 25-летия выступления «Нефтехимика» в высшем эшелоне российского хоккея. Также в области горла появилась тройная шнуровка, раньше она была двойная. В белой форме дизайнеры решили избавиться от темно-синих рукавов и сделали их однотонными.

Напомним, ранее «Нефтехимик» объявил о переходе вратаря Иванникова.