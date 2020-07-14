Вратарь «Югры» продолжит карьеру в «Нефтехимике»

Бывший вратарь «Югры» Евгений Иванников стал игроком «Нефтехимика». Об этом сообщается на официальном сайте нижнекамского клуба.

Соглашение с голкипером рассчитано до конца сезона-2020/21.

Ранее на уровне КХЛ Иванников выступал за СКА, «Адмирал», «Ладу» и «Спартак». Всего в лиге он провел 111 матчей, в которых одержал 43 победы при 37 поражениях, отражая 91,6% бросков при коэффициенте надежности 2,32.

В прошедшем сезоне вратарь выступал за «Югру» в ВХЛ.

Напомним, до этого «Нефтехимик» объявил о переходе экс-форварда «Ак Барса» Владимира Галузина.