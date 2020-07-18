В Татарстане местами ожидается небольшой дождь и до +28 градусов

В субботу, 18 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь.

Ветер северо-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +23°С до +28°С. В Казани возможно от +24°С до +26°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от +25°С до +27°С.

Напомним, по прогнозам синоптиков, татарстанцев ожидают дождливые выходные. Ранее профессор КФУ Юрий Переведенцев объяснял, что небольшое похолодание в Татарстане связано с тем, что республика вступает в восточную периферию циклона.