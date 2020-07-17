Глава Минздрава РФ высказался за возобновление международного авиасообщения
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что возобновлять международное авиасообщение необходимо, но при сохранении определенных ограничений для профилактики COVID-19.
По его словам, при возобновлении полетов за рубеж необходимо учитывать необходимость обязательного тестирования и соблюдения социального дистанцирования, пишет ТАСС.
Вчера Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило о достигнутой договоренности с российскими властями о возобновлении авиационного сообщения между странами. По данным СМИ, Москва и Анкара договорились начать полеты с 15 июля.
Генеральный консул Турции в Казани Исмет Эрикан рассказал, что авиакомпания Turkish Airlines готова в любой момент открыть рейсы между Турцией и Россией.
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