В Татарстане создадут облачную систему здравоохранения

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане к 2024 году хотят создать облачную систему здравоохранения. Об этом сообщила глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин в интервью Андрею Кузьмину.

«Есть регионы, которые в части здравоохранения на полшага или даже на шаг впереди Татарстана. Президент РТ Рустам Минниханов сказал, что задача Минцифры и Минздрава совместно приступить к этому проекту. Я считаю, что одним из главных приоритетных проектов здравоохранения является создание единой облачной системы здравоохранения, благодаря которой у врача будет доступ к данным пациента», — рассказал Хайруллин.

Также доступ к своим данным сможет получить любой пациент медучреждений Татарстана. В планах сделать так, чтобы система давала рекомендации и приглашала на диспансеризацию.

Напомним, Татарстан занимает второе место по цифровизации регионов, уступив первое место Москве. Такую оценку дал инновационный центр «Сколково».