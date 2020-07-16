Через 2 года 70% госуслуг в Татарстане планируют вывести в цифровой вид

Татарстан занимает второе место по цифровизации регионов, уступив первое место Москве. Такую оценку дал инновационный центр «Сколково».

Согласно докладу главы Минцифры РТ Айрата Хайруллина, в Татарстане вклад IT-отрасли в ВРП — 2,4%, тогда как в целом по России это составляет не более 1%.

«Но нам есть куда стремиться. В развитых странах доля IT-отрасли в ВРП достигает 10—12%», — считает министр.

Сейчас в республике можно получить 361 государственную и муниципальную услугу. К 2022 году поставлена задача вывести 70% услуг в цифровой вид.

Хайруллин предложил ввести для чиновников курс по цифровой трансформации, а также разработать индекс «цифровой зрелости» для оценки деятельности органов исполнительной власти и их специалистов.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов предложил составить рейтинг уровня развития цифровизации в каждом министерстве и ведомстве республики.



