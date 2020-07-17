В Татарстане упразднили рабочую группу по стабилизации цен на продукты

Фото: Илья Репин

Президент Татарстана Рустам Минниханов упразднил рабочую группу по стабилизации цен на продукты питания в республике. Соответствующий указ опубликован на сайте главы РТ.

Группа была образована в октябре 2007 года. Ее руководителем являлся премьер=-министр Алексей Песошин.

Напомним, в июне продукты подорожали на 0,4% по сравнению с маем. В годовом выражении цены на продукты выросли на 3,8%.