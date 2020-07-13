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Инфляция в Татарстане в июне составила 0,2%

17:22, 13.07.2020
Инфляция в Татарстане в июне составила 0,2%
Фото: «Реальное время»

Инфляция в Татарстане в июне составила 0,2%. Такие данные предоставил Татарстанстат.

Согласно официальным данным статистики, по отношению к декабрю 2019 года цены в республике выросли на 2,2%. Если сравнивать с июнем прошлого года, то инфляция составила 2,8%.

Больше всего с мая подорожали продукты и непродовольственные товары. Услуги же, напротив, стали дешевле на 0,2%.

По сравнению с июнем 2019 года цены на услуги выросли на 2,2%. Непродовольственные товары стали дороже на 2,4%. Цены на продукты стали выше на 3,8%, передает Tatcenter.ru

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что годовая инфляция в России может достичь локального пика летом 2020 года.

ОбществоЭкономикаФинансы Татарстан
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