Инфляция в Татарстане в июне составила 0,2%
Инфляция в Татарстане в июне составила 0,2%. Такие данные предоставил Татарстанстат.
Согласно официальным данным статистики, по отношению к декабрю 2019 года цены в республике выросли на 2,2%. Если сравнивать с июнем прошлого года, то инфляция составила 2,8%.
Больше всего с мая подорожали продукты и непродовольственные товары. Услуги же, напротив, стали дешевле на 0,2%.
По сравнению с июнем 2019 года цены на услуги выросли на 2,2%. Непродовольственные товары стали дороже на 2,4%. Цены на продукты стали выше на 3,8%, передает Tatcenter.ru
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что годовая инфляция в России может достичь локального пика летом 2020 года.
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