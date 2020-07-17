Верховный суд Татарстана оставил в СИЗО главу общества инвалидов Татарстана Ганибаева

Верховный суд Татарстана оставил в СИЗО главу татарстанского отделения Всероссийского общества инвалидов Рифату Ганибаеву.



Его задержали 3 июля. В этот же день Приволжский суд Казани отправил его под арест на срок до 25 августа. Адвокат экс-депутата Госсовета Татарстана подал апелляцию в Верховный суд Татарстана и попросил освободить Ганибаева из-под стражи.



В отношении Ганибаева и неустановленных лиц возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В нем фигурируют контракты на 87,5 млн рублей, ущерб же предварительно оценен в 1 млн рублей с лишним.

По версии следствия, подчиненными Ганибаева в территориальном отделении Всероссийского общества инвалидов и его дочернем предприятии УПП «Картонажно-полиграфические изделия» составлялись фиктивные акты о передаче продукции по контрактам, которые в дальнейшем были представлены к оплате в ФСС.

Ранее Татарская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов обратилась с просьбой к президенту Татарстана Рустаму Минниханову оказать содействие в изменении меры пресечения на подписку о невыезде или домашний арест Рифату Ганибаеву.

Также Всероссийское общество инвалидов обратилось к генпрокурору России Игорю Краснову из-за ареста главы татарстанского председателя ТРО ВОИ Рифата Ганибаева. Там считают неоправданно жестоким избрание меры пресечения в виде ареста инвалиду первой группы.

