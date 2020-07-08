Общество инвалидов Татарстана попросило Минниханова оказать содействие в изменении меры пресечения Ганибаеву

Татарская республиканская организация «Всероссийское общество инвалидов» попросила президента Татарстана Рустама Минниханова оказать содействие в изменении меры пресечения на подписку о невыезде или домашний арест председателю ТРО ВОИ Рифату Ганибаеву. Ходатайство есть в распоряжении «Реального времени».



Ганибаева задержали 3 июля. В тот же день Приволжский райсуд Казани отправил его под арест на срок до 25 августа. Адвокат экс-депутата Госсовета Татарстана подал апелляцию в Верховный суд Татарстана и попросил освободить его из-под стражи.

По сообщению ТРО ВОИ, Ганибаева арестовали, «несмотря на смягчающие обстоятельства, такие как инвалидность I группы (с детства), наличие жены инвалида I группы, не имеющей возможности передвигаться, преклонный возраст 62 года, отсутствие возможного сокрытия от следствия (закрытые границы в связи с эпидемией новой коронавирусной инфекции) и многочисленные общественные заслуги».

«В нашем обществе по Республике Татарстан состоят 31650 инвалидов, сбор подписей начался с момента заключения под стражу Рифата Шагитовича, и мы все, как один, просим вас о помощи», — отметили в организации.

Кроме того, накануне организация провела пресс-конференцию в защиту Ганибаева и выпустила обращение (есть в распоряжении «Реального времени»).

«Мы, люди с ограниченными возможностями Российской Федерации, обращаемся ко всем неравнодушным людям. Речь идет о Ганибаеве Рифате Шагитовиче, пенсионере, инвалиде I группы с детства, которого изолировали от общества с целью дачи признательных показаний по делу так называемых махинаций с Фондом социального страхования, ввиду занимаемой им должности председателя республиканского отделения Всероссийского общества инвалидов», — говорится в обращении.

Также утверждается, что «Приволжский районный суд г. Казани в период коронавирусной инфекции, когда все границы закрыты, арестовал и поместил в следственный изолятор, наряду с преступниками, человека в возрасте, порядочность которого не вызывает ни у кого сомнения».

«Такое чудовищное решение было принято вопреки отсутствию фактов, указывающих на причастность Рифата Шагитовича. Мы категорически заявляем, что Рифат Шагитович не причастен к преступлениям, совершенным неизвестными нам людьми. Он являлся и является честным человеком, всей душой болеющим за судьбы и положение инвалидов. Практически все свое время он уделял работе членом Комитета по социальной политике в Государственном совете Республики Татарстан, делая все, чтобы облегчить жизнь инвалидов в наше непростое время. Мы считаем, что необходимо заменить меру пресечения на подписку о невыезде, так как он не представляет угрозы для общества», — говорится в заключение обращения.