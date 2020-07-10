Всероссийское общество инвалидов обратилось к генпрокурору России из-за ареста главы татарстанского отделения Ганибаева

Всероссийское общество инвалидов обратилось к генпрокурору России Игорю Краснову из-за ареста главы татарстанского председателя ТРО ВОИ Рифата Ганибаева. Копия письма имеется в распоряжении «Реального времени».



В организации считают неоправданно жестоким избрание меры пресечения в виде ареста инвалиду первой группы. Также там указали на то, что Ганибаева доставили в суд в наручниках, хотя сотрудникам полиции запрещено их применять к инвалидам.



«В этом уголовном деле для больного и уже немолодого человека, имеющего множество хронических заболеваний, не исключена возможность избрания иной более мягкой меры пресечения, например, подписки о невыезде или домашнего ареста», — сказано в письме.

Ранее Татарская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов попросила президента Татарстана Рустама Минниханова оказать содействие в изменении меры пресечения на подписку о невыезде или домашний арест председателю ТРО ВОИ Рифату Ганибаеву.



Ганибаева задержали 3 июля. В тот же день Приволжский райсуд Казани отправил его под арест на срок до 25 августа. Адвокат экс-депутата Госсовета Татарстана подал апелляцию в Верховный суд Татарстана и попросил освободить Ганибаева из-под стражи.