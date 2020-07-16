В Калининграде приземлился самолет из Казани

В Калининграде приземлился самолет из Казани, его встретили водной аркой. На борту прилетел председатель Государственного комитета республики по туризму Сергей Иванов, сообщает корреспондент «Реального времени».

В ближайшее время ожидается брифинг председателя Госкомитета по туризму РТ Иванова и местного руководителя Министерства по культуре и туризму Андрея Ермака.

Самолет на 186 мест Boeing-737 был почти весь заполнен. Последний рейс на Калининград из Казани был в декабре. До сих пор между городами курсировали небольшие самолеты на 50 мест.

Полеты будут выполняться до 23 октября 2020 года.

