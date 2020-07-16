В Калининграде приземлился самолет из Казани
В Калининграде приземлился самолет из Казани, его встретили водной аркой. На борту прилетел председатель Государственного комитета республики по туризму Сергей Иванов, сообщает корреспондент «Реального времени».
В ближайшее время ожидается брифинг председателя Госкомитета по туризму РТ Иванова и местного руководителя Министерства по культуре и туризму Андрея Ермака.
Самолет на 186 мест Boeing-737 был почти весь заполнен. Последний рейс на Калининград из Казани был в декабре. До сих пор между городами курсировали небольшие самолеты на 50 мест.
Полеты будут выполняться до 23 октября 2020 года.
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