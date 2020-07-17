Главное к утру: «Рубин» сыграл вничью с «Ростовом», в Буинске утонули двое подростков

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 17 июля.

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил составить рейтинг уровня цифровизации в каждом министерстве и ведомстве республики. «Необходимо посмотреть, на каких позициях мы находимся внутри страны, а потом и в сравнении с другими странами. Мы должны выбрать самые передовые практики и стремиться к ним», — сказал он.



«Рубин» дома сыграл вничью с «Ростовом» (0:0). Позже главный тренер клуба Леонид Слуцкий ответил на вопрос, почему не надевает маску. «Потому что иначе ты не можешь быть участником процесса, подсказывать, вести игру. Я могу сказать, что эпизодически все тренеры эту маску снимают, надевают, снимают, надевают. Разница какая от того, что ты ее снял на все время или туда-сюда «мотыляешь», — сказал он.



В деревне Ахмаметьево Буинского района двое подростков 17 и 15 лет ушли купаться и пропали. Мать пошла их искать и нашла на берегу одежду мальчиков.



До 20 августа в 1 045 школах Татарстана будет организован доступ в интернет по оптическим каналам связи, сообщил глава Минцифры республики Айрат Хайруллин.



По данным МВД Татарстана, за первое полугодие с помощью камер видеонаблюдения раскрыли 894 преступления. В республике установлено 63 тыс. видеокамер, треть из них — на территории многоквартирных домов.

