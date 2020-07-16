К 20 августа все школы Татарстана должны быть обеспечены высокоскоростным интернетом

До 20 августа 2020 года в 1 045 школах республики будет организован доступ в интернет по оптическим каналам связи. Вопросы цифровой трансформации республики сегодня обсудили в кабмине РТ.

По решению президента РТ 100% государственных школ в Татарстане будут обеспечены высокоскоростным интернетом.

Также министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин доложил, что 9 тысяч социально значимых объектов подключены к Единой государственной сети передачи данных.



Ранее в Минспорта России прошло первое заседание рабочей группы ведомства по цифровой трансформации в сфере физической культуры и спорта.

