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К 20 августа все школы Татарстана должны быть обеспечены высокоскоростным интернетом

19:32, 16.07.2020 1
К 20 августа все школы Татарстана должны быть обеспечены высокоскоростным интернетом
Фото: kzn.ru

До 20 августа 2020 года в 1 045 школах республики будет организован доступ в интернет по оптическим каналам связи. Вопросы цифровой трансформации республики сегодня обсудили в кабмине РТ.

По решению президента РТ 100% государственных школ в Татарстане будут обеспечены высокоскоростным интернетом.

Также министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин доложил, что 9 тысяч социально значимых объектов подключены к Единой государственной сети передачи данных.

Ранее в Минспорта России прошло первое заседание рабочей группы ведомства по цифровой трансформации в сфере физической культуры и спорта.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:58
    значить дистант будет. зачем школы открывать когда можно онлайн учиться????? решили сэкономить сотни миллионов. отопление можно не включать. экономия на свете воде итд.
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