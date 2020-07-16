За полгода в Татарстане с помощью камер раскрыли почти 900 преступлений
По данным МВД по РТ за полгода раскрыто 894 преступления при помощи установленных камер наблюдения. Такие цифры озвучили на заседании по вопросам цифровой трансформации республики в кабмине РТ.
По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, раскрыто на 7,7% больше преступлений при помощи видеокамер. Всего в республике насчитывается около 63 тысяч видеокамер, из них треть установлена на территории 6 тысяч многоквартирных домов.
Также каждый день с помощью системы ГЛОНАСС+112 обрабатывается около 5 тысяч звонков на номер 112. Среднее время ожидания ответа оператора составляет 7-8 секунд.
Ранее сообщалось, что по поручению президента Татарстана к 20 августа все школы Татарстана должны быть обеспечены высокоскоростным интернетом.
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