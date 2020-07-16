За полгода в Татарстане с помощью камер раскрыли почти 900 преступлений

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По данным МВД по РТ за полгода раскрыто 894 преступления при помощи установленных камер наблюдения. Такие цифры озвучили на заседании по вопросам цифровой трансформации республики в кабмине РТ.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, раскрыто на 7,7% больше преступлений при помощи видеокамер. Всего в республике насчитывается около 63 тысяч видеокамер, из них треть установлена на территории 6 тысяч многоквартирных домов.



Также каждый день с помощью системы ГЛОНАСС+112 обрабатывается около 5 тысяч звонков на номер 112. Среднее время ожидания ответа оператора составляет 7-8 секунд.

Ранее сообщалось, что по поручению президента Татарстана к 20 августа все школы Татарстана должны быть обеспечены высокоскоростным интернетом.

