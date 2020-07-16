«Рубин» и «Ростов» сыграли вничью
«Рубин» дома сыграл вничью с «Ростовом» (0:0) в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Команда попеременно угрожали воротам друг друга, но отметиться забитыми мячами не смогли.
Благодаря ничьей казанцы продлили свою беспроигрышную серию до пяти матчей. После 29 сыгранных туров команда Леонида Слуцкого имеет в активе 35 очков.
Ранее «Рубин» сыграл вничью с ЦСКА и сохранил прописку в Премьер-лиге.СпортФутбол Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым