Леонид Слуцкий: «Как ты можешь управлять игрой, энергетически выплескиваться, если у тебя закрыт рот?»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий после ничьей в матче с «Ростовом» (0:0) в матче 29 тура оценил ход встречи:

— Мы понимали, что надо перетерпеть первые 30-35 минут, и потом уже нагнетать высокий темп, форсировать атаки, потому что функционально — и у нас есть большое количество замен — мы должны были концовку дожимать. Собственно по сценарию все так и произошло — «Ростов» доминировал первые 30 минут, а концовка первого тайма осталась за нами. И во втором тайме имели больше моментов, но к сожалению не смогли реализовать, — сказал специалист.

Также специалист дал оценку яркой но безголевой игре грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии.

— Если бы игрок 2001 года рождения сам брал мяч, сам всех обыгрывал, сам же забивал, сам все делал… — рассуждал после матча Леонид Слуцкий о Хвиче. — Хочется, конечно, иметь такого игрока в команде, и он, собственно, способен быть таким. Но не стоит забывать, что еще несколько месяцев назад он не был игроком стартового состава. А сегодня он выделяется и ярко проводит абсолютно все матчи. Следующий шаг, будем стараться, чтобы к этому еще добавилась и статистика.

На вопрос о том, почему специалист не надевает маску, даже получая штрафы, Леонид Викторович отметил, что в маске не может быть полноценным участником руководящего процесса.

— Потому что иначе ты не можешь быть участником процесса, подсказывать, вести игру. Я могу сказать, что эпизодически все тренеры эту маску снимают, надевают, снимают, надевают. Разница какая от того, что ты ее снял на все время или туда-сюда «натыляешь». Посмотрите все чемпионаты, никто из главных тренеров… Как ты можешь управлять игрой, подсказывать, кричать, энергетически выплескиваться, если у тебя закрыт рот? На мой взгляд, это вообще издевательский штраф и очень большой, в размере ста тысяч. Сказали надеть перчатки, мы надели, но маска… Я не знаю. Может быть, сделать так, что если ты сидишь на лавке — ты в маске, если ты выходишь подсказывать в техническую зону, ты можешь ее снять, чтобы подсказать что-то или сказать. Иначе практически невозможно. Я не видел ни одного тренера в премьер-лиге, который ни на секунду не снимал маску, — сказал российский специалист.

После 29 туров «Рубин» занимает десятую строчку с 35 очками в активе. В последней игре сезона казанцы встретятся с московским «Спартаком».