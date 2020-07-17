«Нефтехимик» начнет новый сезон ФНЛ матчем против «Чайки»
Опубликован проект календаря на первый тур чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ) нового сезона.
Предварительно сообщается, что «Нефтехимик» начнет сезон 1 августа на домашнем стадионе. Первым соперником нижнекамской команды станет «Чайка» из Песчанокопска, которую эксперты причисляют к главным фаворитам предстоящего чемпионата ФНЛ.
Во втором туре «Нефтехимик» должен будет съездить в гости к «Оренбургу», недавно вылетевшему из Премьер-лиги.
Окончательный вариант календаря должен быть принят на общем собрании лиги.
Напомним, ранее «Нефтехимик» объявил о переходе двух экс-игроков «Рубина».СпортФутбол Татарстан
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