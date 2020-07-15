Два игрока «Рубина» перешли в «Нефтехимик»

Футбольный клуб «Нефтехимик» объявил о переходе двух игроков «Рубина» — защитника Владислава Микушина и полузащитника Михаила Яковлева.

Футболисты уже присоединились к нижнекамской команде и готовятся к началу нового сезона ФНЛ.

По данным «Реального времени», Яковлев перешел в «Нефтехимик» на полноценной основе. Микушин, а также другой защитник «Рубина» Илья Агапов будут находиться в Нижнекамске на правах аренды.

Микушин прошедший сезон провел в воронежском «Факеле», где сыграл 14 матчей в основном составе в ФНЛ. Яковлев играл за «КАМАЗ» в ПФЛ и в 13 встречах отметился 1 голом.

Агапов уже выступал за нижнекамский клуб. В прошедшем сезоне защитник был в «Нефтехимике» на правах аренды и успел сыграть лишь в 2 матчах.

Ранее сообщалось, что игроки находятся на просмотре в команде Юрия Уткульбаева.