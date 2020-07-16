В Казани задержали поджигателя квартиры, пугавшего соседей топором

Фото: Росгвардия РТ

Росгвардейцы задержали мужчину, который сначала разгуливал с топором по улице, пугая прохожих, а затем поджег дверь одной из квартир. Об этом рассказали в Росгвардии РТ.

Инцидент произошел на улице Химиков. Во дворе жилого дома по улице Химиков местный нетрезвый житель разгуливал с топором в руках. Жители вызвали полицию, которая, в свою очередь, направила на место наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

Увидев силовиков, мужчина скрылся в подъезде. Жильцы показали росгвардейцам его квартиру. Пускать их мужчина отказался и дверь открывать не стал. Тогда один из сотрудников ОВО стал наблюдать за окнами указанной квартиры, а второй остался у двери.

Через некоторое время из окон посыпались вещи, а потом повалил дым и показался огонь. Дым начал выходить в подъезд. Стражи порядка сообщили о пожаре в МЧС и вызвали еще один экипаж вневедомственной охраны.

Вместе с матерью закрывшегося в квартире мужчины, которая проживала недалеко, они взломали дверь. На полу кухни горели вещи. Мужчину задержали и передали следственно-оперативной группе полиции.



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