В Татарстане задержали банду вымогателей — оперативное видео

Фото: МВД по РТ

В Татарстане задержали банду, которая занималась вымогательством денег у предпринимателей, наркокурьеров, совершала грабежи и разбои. О задержании по горячим следам рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Преступники использовали форму сотрудников спецподразделений. Под видом оперов они проводили «контрольные закупки» наркотиков, после чего осуществляли липовое «задержание» и склоняли сбытчика наркотиков к даче крупной взятки.

Кроме этого, в полицию поступило заявление от двух братьев, которые рассказали, что 4 июля в их квартиру ворвались трое неизвестных в масках, избили хозяев и у одного забрали 13 тысяч рублей, а второго увезли в неизвестном направлении. Под угрозой убийства заставили одного из них подписать договор о купле-продаже его автомобиля.

После этого сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали четверых мужчин в возрасте от 22 до 40 лет, трое из них которых ранее судимы. Двое уже признали вину, двое — отрицают причастность к преступлениям.

Расследование уголовного дела по статье «Вымогательство» продолжается. Устанавливаются потерпевшие и очевидцы других фактов преступной деятельности банды.

Ранее Башкортостанское управление МВД сообщило о задержании членов криминальной группы, крышевавших бизнесменов города Октябрьский. Операцию совместно проводили полицейские и сотрудники ФСБ.

