Исследование: почти у половины россиян не оказалось сбережений к началу коронакризиса

У 45% совсем или почти не было сбережений к началу кризиса, вызванного пандемией коронавируса, такие данные приводит аналитический центр НАФИ по итогам июньского опроса.

29% опрошенных россиян рассказали, что какие-то сбережения у них были, но их оказалось недостаточно в период кризиса. Еще 26% смогли сформировать достаточную подушку безопасности для того, чтобы пережить режим самоизоляции даже в случае потери всех источников дохода.



С финансовыми трудностями столкнулись 46% от всех опрошенных. 57% респондентов из числа тех, у кого не было сбережений, положительно ответили на вопрос о трудностях с деньгами в период режима самоизоляции, передает РБК.

НАФИ проводило свой опрос до начала активной фазы эпидемии в России, которая была в феврале и марте. Его результат показал, что в случае потери основного источника дохода 42% россиян продолжали бы нести нужные расходы, при этом не занимая денег, в течение одного месяца. По подсчетам агентства, сбережений россиян хватило бы в случае потери работы на 63 дня.



Апрельское исследование показало, что 49% казанцев снизились доходы. 40% из них основной причиной назвали увольнение или уход в неоплачиваемый отпуск.