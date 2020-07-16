В Казани хотят застроить многоэтажками улицу Козина

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Мэрия Казани назначила общественные обсуждения по предоставлению разрешения на использование 1,5 га на улице Козина, возле моста «Миллениум», на многоэтажную жилую застройку.

Согласно данным кадастровой карты, сейчас этот участок предназначен под размещение больницы скорой медицинской помощи.



Обсуждения пройдут с 16 июля до 13 августа на сайте https://dispute.kzn.ru.



В центре Казани в прошлом году сдали два новых дома, планируется достроить одну многоэтажку в этом году и еще два жилых здания — в 2020—2021 годах.