В центре Казани в прошлом году капитально отремонтировали 6 жилых домов

В прошлом году в центре Казани капитально отремонтировали 6 многоэтажных домов. Всего в центре города расположены 110 жилых домов, большинство из них (72%) — старые здания, которым в среднем более 60 лет, рассказал префект территории «Старый город» Роберт Гарипов.

В рамках капитального ремонта в трех домах заменили лифты. Также власти города благоустроили детские площадки и 9 придомовых территорий в общей сложности на 14 млн рублей.

В центре Казани сдано два новых дома, планируется достроить одну многоэтажку в этом году и еще два жилых здания — в 2020—2021 годах. Проживает в этом районе Казани чуть более 15 тыс. человек, сообщил Гарипов.



Ранее аналитики рассказали, что в Казани после послабления ограничений возник спрос на вторичное жилье. Во втором квартале 2020 года в столице Татарстана стоимость одного квадратного метра вторичного жилья возросла на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

