Нюша рассказала историю знакомства с Игорем Сивовым

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Певица Нюша рассказала журналистке Ирине Шихман историю знакомства с бывшим чиновником казанской мэрии — Игорем Сивовым. Интервью артистки вышло на канале «А поговорить?».

«Я приехала работать (выступать, — прим. ред.). Он был в числе организаторов данного мероприятия. Это был День молодежи в Казани. Я приехала и должна была вечером выступать. И в течение дня меня пригласили на обед. Казань всегда очень тепло встречает», — поделилась воспоминаниями певица.

«О да, Татарстан», — согласилась Шихман.

«И меня попросили очень провести обед, пообщаться с местными организаторами. И вот там вы в первый раз увиделись», — сказала Нюша.

Спустя год Сивов переехал из Казани в Москву. «Он поменял свою жизнь кардинально ради меня», — отметила девушка.

Ранее певица рассказала, как Сивов отнесся к дуэту с Егором Кридом — бывшим молодым человеком Нюши.

