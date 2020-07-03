Нюша рассказала, как Игорь Сивов отнесся к ее дуэту с бывшим женихом

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Певица Нюша дала интервью для YouTube канала Peopletalk. Она рассказала Лауре Джугелия о своем дуэте с Егором Кридом и об отношении к этому проекту мужа — бывшего чиновника мэрии Казани.

По словам артистки, решение записать новую песню с бывшим женихом было продиктовано фанатами. Его кандидатуру предлагали чаще всего под постом с вопросом о кандидатах для дуэта.

Нюша рассказала, что именно Игорь Сивов помогал ей проживать этот опыт. Ревности он не испытывал, утверждает певица.

«Игорь взрослый уверенный в себе мужчина, у которого также сейчас происходит серьезный личностный рост, как и у меня», — поделилась артистка. Она добавила, что «у всех есть бывшие».

Нюша добавила, что Сивов приезжал на студию во время работы над треком, присутствовал и на съемках клипа.

Напомним, что Игорь Сивов и Нюша женаты уже около 3 лет. В декабре певица рассказывала подробности об их знакомстве.