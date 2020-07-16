В Казани на Галактионова появилось граффити

В Казани на жилом доме по ул. Галактионова, 14 появилось граффити. Фото горного пейзажа опубликовали в соцсетях.

В этом году сразу в столице Татарстана появилось сразу несколько граффити. Накануне пользователи соцсетей опубликовали мурал с изображением Сергея Бодрова на стене ЖБИ-2.



На ул. Хайдара Бигичева нарисовали Алтынчеч. Уличный художник Рустам Кубик (QBic) приступил к работе над граффити длиной 183 метра на ул. Завойского.



Еще раньше Дамир Бозик завершил работу над портретом Габдуллы Тукая на ул. Татарстан.

