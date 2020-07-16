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В Казани на Галактионова появилось граффити

08:53, 16.07.2020 1
В Казани на Галактионова появилось граффити
Фото: vk.com

В Казани на жилом доме по ул. Галактионова, 14 появилось граффити. Фото горного пейзажа опубликовали в соцсетях.

В этом году сразу в столице Татарстана появилось сразу несколько граффити. Накануне пользователи соцсетей опубликовали мурал с изображением Сергея Бодрова на стене ЖБИ-2.

На ул. Хайдара Бигичева нарисовали Алтынчеч. Уличный художник Рустам Кубик (QBic) приступил к работе над граффити длиной 183 метра на ул. Завойского.

Еще раньше Дамир Бозик завершил работу над портретом Габдуллы Тукая на ул. Татарстан.

ОбществоКультура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:13
    Куда уж без Бодрова, хотя где на карте находится Татарстан он вряд ли знал..
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