Ученые выяснили, почему иммунитет не может подавить раковые клетки

Ученые выяснили, почему иммунная система часто не может подавить раковые клетки, что приводит к росту опухоли. Результаты исследований приводит Journal of Experimental Medicine.

В норме дендритные клетки должны распознавать атипичные и доставлять их к Т-клеткам-киллерам. После этого организм должен вырабатывать собственные антитела против потенциально опасных. Однако в ряде случаев этого не происходит.

Ученые из лаборатории в Колд-Спринг-Харбор (CSHL) установили, что раковые клетки вырабатывают белок CCR2, который называют рецептором клеточной поверхности. Белок подавляет секрецию сигнала дендритных клеток к Т-клеткам-киллерам, что приводит к тому, что иммунная система их просто не может распознать.

Ученые пришли к выводу, что если блокировать белок CCR2 препаратами, иммунная система сможет лучше бороться со злокачественными образованиями, передает «РИА Новости».

Ранее ученые из Гарварда, Бостонского и Пенсильванского университетов раскрыли механизм неуязвимости рака поджелудочной железы. Оказалось, что злокачественные опухоли поджелудочной железы полностью лишены кровеносных сосудов.

