В Казани под стенами Кремля произошла авария

В Казани на ул. Батурина рядом с Кремлевской набережной ночью произошло ДТП.

Как сообщается в соцсетях, столкнулись два автомобиля. Вторая машина вылетела на полосу встречного движения.

Судя по видео, на место вызвали скорую помощь.

Как уточнили в пресс-службе Минздрава Татарстана, в ДТП пострадали три человека. Двое мужчин 33 и 23 лет получили ушибы и отказались от госпитализации, 31-летнюю женщину с растяжением и ссадинами доставили в травмпункт.